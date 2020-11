Pandemie koronaviru naplno ukázala, jak vážné nedostatky má české zdravotnictví v elektronizaci údajů. Když v polovině března přišla do Česka první vlna nákazy, ministerstvo zdravotnictví nedokázalo v reálném čase ani získat informace o tom, kolik pacientů zrovna leží v nemocnicích. Nemělo ani přehled o testování. Ačkoliv v polovině dubna nařídilo laboratořím, aby reportovaly o všech provedených testech, kompletní data se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška podařilo získat až v červenci.

"Předáváme si krásná data, ale retrospektivně," prohlásil letos v létě v Senátu Dušek. Na vině je to, že vzájemné propojení zdravotních systémů dosud nikdo příliš nekoordinoval. Výsledkem je, že české nemocnice, ambulance, laboratoře a další zdravotnická zařízení pracují v izolovaných systémech, které spolu navzájem nekomunikují. České zdravotnictví je v současnosti nastavené tak, aby si dokázalo informace vyměňovat v řádu týdnů nebo měsíců, ale nikoliv během několika minut. V drtivé většině případů lékaři spoléhají na to, že lékařské zprávy z ordinace do ordinace předá sám pacient.

Stát chce nyní tento systém změnit a během deseti let chce veškerá zdravotnická zařízení propojit. Pro IT firmy to bude znamenat zakázky v řádu desítek miliard korun.

Selhání státu

Počítač už sice patří ke standardnímu vybavení ordinací, chybí ale zákonný rámec, který by nastavil, co a jak si mohou lékaři vyměňovat mezi sebou elektronicky. "Stát dlouhodobě selhává v roli správce systémů a stanovení pravidel pro elektronizaci zdravotnictví," upozorňuje Miroslav Měšťan, lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Na začátku koronavirové pandemie stát nedokázal zjistit, kolik lidí zrovna leží v nemocnicích. Neměl přehled o testování a žádanky o testy se vypisovaly na papír.

Česko tak například nemá jednotné technické standardy, které by jasně stanovily, jak mají zdravotnické systémy fungovat a navzájem komunikovat. "V současné době totiž řada zdravotnických softwarů takovou komunikaci neumožňuje. Nebo ji jejich výrobci a poskytovatelé nejsou ochotní umožnit anebo ji umožňují za příplatek," popisuje lékař a předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.