Ani koronavirová epidemie neopravňuje podle ekonoma a bývalého centrálního bankéře Mojmíra Hampla vládu k hazardování s veřejnými financemi na desítky let dopředu. "Pokud máme něco dobrého zakódováno v naší DNA, je to fiskální a finanční uměřenost," řekl Ekonomu. Právě s ohledem na rozpočtovou stabilitu a nízký státní dluh mají zatím trhy a věřitelé Česko rádi. "Bohužel ministryně financí i premiér dělají vše pro to, aby ukázali, že tuto tradici kvůli krátkodobému politickému profitu chtějí zničit. Ačkoliv si budou muset půjčit během dvou let 600 až 800 miliard korun," varuje Hampl a kritizuje jak letošní 500miliardový, tak i pro příští rok plánovaný 320miliardový schodek státních financí. Navzdory pochmurné epidemické situaci ale zůstává optimistou a věří, že už příští rok domácí hospodářství vykáže až tříprocentní růst. Překážkou ovšem mohou být nové regulace, včetně tlaku na zelenou ekonomiku, které budou komplikovat hospodářský vzestup v celé Evropě. O její budoucnost i budoucnost celého vyspělého světa má velké obavy. "Sami se shazujeme, jsme civilizací, která sama sebe mrská se slovy, že můžeme za všechno zlo světa. Pak světový ekonomický peleton vést nemůžeme," míní Hampl, který nyní v české pobočce KPMG vede poradenství pro finanční služby

Očekával jste, že koronavirus znovu přibrzdí ekonomiku?

Kdybych řekl, že jsem pro druhý faktický lockdown měl přichystán nějaký propracovaný scénář, tak by to pravda nebyla. Na druhé straně jsme v našem týmu KoroNERV-20 (jde o nezávislou expertní platformu zaměřenou na hledání cesty, jak rychle překonat dopady koronavirové epidemie − pozn. red.) už od dubna upozorňovali, že pokud druhá vlna hrozí, stát na ni musí být připraven. A že je nutné učinit kroky, které by zabránily návratu k plošným opatřením. Proto jsme tolik tlačili, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky dával včas potřebná data, analýzy a prognózy. Požadovali jsme i přípravu chytré karantény, rozsáhlejší testování a budování záložních kapacit v nemocnicích. A co nastalo? Druhá vlna přišla a znovu jsme u tupých plošných opatření.

Čím si to vysvětlujete?

Neumíme postupovat proticyklicky. V tomto případě bylo namístě se v dobrých časech po odeznění první vlny připravovat na vlnu další. My ale, respektive vláda, jsme to totálně ignorovali. Je to stejné jako dlouho u veřejných financí. Když je dobře, tak se peníze rozhazují, pokud špatně, šlape se zbytečně na brzdu.

Je to, co říkáte, vysvětlení, proč jsme se z pozice "koronavirového premianta" stali téměř tím nejhorším?