Když americká média v sobotu prohlásila Joea Bidena novým prezidentem USA a vítězem nad Donaldem Trumpem, čekalo se, jak zareaguje Hrad. Před minulými volbami byl Miloš Zeman, jak známo, jedinou evropskou hlavou státu, která veřejně podpořila Trumpa proti jeho tehdejší soupeřce Hillary Clintonové, a to ještě před samotným kláním. "Pokud bych byl americkým občanem, tak ano, volil bych Donalda Trumpa," nerozpakoval se prohlásit český prezident. Dokonce tvrdil, že jméno do té doby vládnoucího Baracka Obamy "je spojeno s celou řadou neúspěchů" a že pod vedením Trumpa by Spojené státy byly úplně jiné.

Jenže letos Hrad otočil o 180 stupňů. Zeman nejenže poslal gratulaci Bidenovi neprodleně, a tedy bez ohledu na Trumpovy výhrůžky soudním otočením voleb. Ale navíc v ní použil lichotky hraničící až s lísáním.