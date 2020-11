Každý rozumný hospodář ví, že v dobrých dobách musí šetřit, aby měl rezervy pro doby zlé. České vlády dlouhodobě rozumným hospodářem rozhodně nejsou. Bez ohledu na stranickou příslušnost zpravidla rozhazují plnými hrstmi, když se ekonomice daří, aby pak při jejím útlumu nesmyslně šetřily.

Odborně se tomu říká procyklická politika a jejím důsledkem je, že se ekonomika buď zbytečně přehřívá, anebo naopak zpomaluje víc, než by musela. Co v současnosti předvádí vláda premiéra Andreje Babiše, je ale i v kontextu téhle české fiskálněpolitické tradice unikátní. Podle někdejšího centrálního bankéře Mojmíra Hampla kabinet doslova hazarduje s veřejnými financemi na desítky let dopředu. Proč? To se dočtete v našem hlavním rozhovoru.

Jak ukazuje naše hlavní téma, nejen současná vláda, ale také řada těch předchozích trestuhodně zanedbaly elektronizaci českého zdravotnictví. Plně to odhalila pandemie koronaviru, na jejímž počátku nedokázal stát ani zjistit, kolik lidí leží v českých nemocnicích, neměl přehled o testování a žádanky na testy museli lékaři vypisovat na papír.

Podívali jsme se proto na to, jak rychle a zda vůbec se tahle tristní situace mění a jaké další změny koronavirus přináší českému zdravotnictví.

Vedle toho si můžete přečíst třeba příběh někdejšího mládežnického reprezentanta v judu Pavla Staňka, který v 16 letech utekl za železnou oponu, aby se po listopadové revoluci stal nekorunovaným králem českých hrnců a pánví. Anebo vám vysvětlíme, proč ceny nemovitostí ve světě rostou navzdory tomu, že zažíváme nejhlubší recesi od konce druhé světové války.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.