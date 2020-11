Pětatřicetitisícové město Kajaani uprostřed Finska se v příštím roce dočká zajímavé novinky. Část zdejších domů bude vytápěna pomocí odpadního tepla z počítačů. Finsko totiž z objektu bývalé továrny zpracovávající dřevo udělalo superpočítačové centrum, ve kterém se za několik měsíců rozběhne v současné době vůbec nejvýkonnější stroj planety. Jen jeho pořízení vyjde na 200 milionů eur, tedy asi na 5,5 miliardy korun. Část prostředků dodá finská vláda, značnou sumu přihodí Evropská unie a menšími částkami přispěje i několik partnerských zemí. A to včetně České republiky, která pošle relativně skromných pět milionů eur. Čeští vědci a firmy díky tomu získají přístup k nejrychlejšímu počítači světa jménem LUMI.

Nejsilnějším strojem dneška je japonské Fugaku od společnosti Fujitsu. Jeho výpočetní výkon dosahuje 513 petaFLOPS (jeden petaFLOPS znamená tisíc bilionů operací za sekundu). LUMI ho má s 552 petaFLOPS překonat. Jde o součást rozsáhlého projektu Evropské komise sdruženého pod iniciativou EuroHPC. Ta reaguje na to, že Evropa začala v superpočítačích, které jsou stěžejní pro náročné výpočty a simulace ve vědeckém, vojenském či průmyslovém výzkumu, a tím pádem pro rozvoj ekono­miky, ztrácet proti Spojeným státům a Číně. EuroHPC chce na starém kontinentu vybudovat síť superpočítačů s tím, že ten nejrychlejší má dosáhnout alespoň na tisíc exaFLOPS. Aktuálně je na to vyčleněna částka 1,5 miliardy eur, přičemž celkový rozpočet by měl být navýšen na osm miliard.

LUMI bude jeden ze tří superstrojů. Další budou ve Španělsku a Itálii. Hostitelské země vytváří konsorcia, do kterých se přidávají další menší evropské státy. Česko se dostalo do LUMI, kde bude fungovat společně s Finskem, Švédskem, Dánskem, Norskem, Belgií, Nizozemskem, Švýcarskem, Estonskem a Polskem. Zastupovat nás bude národní superpočítačové centrum IT4Innovations sídlící na Vysoké škole báňské − Technické univerzitě Ostrava.