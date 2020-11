Testem Ekonomu nedávno prošly dvě krajní varianty hybridního pohonu. Nejdříve Peugeot 508 PHEV, který ujede kolem 40 kilometrů na elektřinu ze zásuvky, a poté trpasličí mild-hybridní Suzuki Ignis, kde maličký generátor našetří pár watthodin energie při zpomalení, aby decentně pomohl s dalším rozjezdem.

S novou Hondou Jazz volíme střední cestu, hybrid bez přívlastků. Veškerá energie pochází z benzinu, nicméně spalovací i elektrický motor mají srovnatelný výkon. To je první rozdíl proti Suzuki, kde elektřina dodávala jen 15 procent při rozjezdu.

V čem by měla být výhoda takového rozložení sil? V možnosti co nejvíce energie odkládat stranou a využívat pružně podle potřeby. Účinnost nejnovějších benzinových motorů totiž sice dosahuje až 40 procent, ale jen v úzké výseči křivky. Posláním hybridního pohonu je udržet ho v této výseči pokud možno pořád. I při jízdě s lehkou nohou může běžet na střední hladině a přebytky ukládat do baterie. Do kopce není třeba z něj ždímat maximum, pomůže elektřina. Stejně jako při nejněžnějším piánku, kdy motor úplně ztichne. Při kapacitě baterie 860 watthodin vydrží zticha docela dlouho.