Ať je vláda Andreje Babiše, jaká chce, jeden primát už jí nikdo neodpáře. Jako žádný z předchozích kabinetů produkuje ministry, kteří se "odvařili" už krátce po instalaci. Po Petru Krčálovi (práce a sociální věci), Taťáně Malé (spravedlnost) a Romanu Prymulovi (zdravotnictví) vybuchl šrapnel pod Janem Blatným, Prymulovým nástupcem. Vyšlo najevo, že je signatářem dva roky staré petice spolku Milion chvilek pro demokracii, která vyzývá premiéra Babiše k odstoupení. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," stojí mimo jiné v jejím textu.

Jak je vidět, i nepřijatelné se stává přijatelným, když jde o ministerské křeslo. Výmluvu našel zaskočený Blatný snadno: jako lékař prý cítil v době epidemie koronaviru povinnost pomoci bez ohledu na politiku. Zní to noblesně, navíc Hippokratova přísaha, znáte to. Každopádně výsledkem je, že "chvilkař" Blatný se ohnul a Babiš zůstává premiérem. Ještě že Václav Havel před 31 lety odolal úvahám o postu ministra kultury v "přestavbové" vládě soudruha Pitry.