Namontovat kolo na škodovku či mercedes zabere zhruba stejně času i fyzické námahy. Protože je ale německé auto o poznání dražší, je odlišná i hodnota práce. Právě proto je produktivita práce v Česku o tolik nižší než u našich západních sousedů. Nikoliv kvůli tomu, že by snad český dělník byl v porovnání s německým o tolik neschopnější či línější. Produkujeme prostě levnější zboží i služby. Také proto máme nižší platy a naše ekonomika zaostává za těmi vyspělejšími západními.

Co s tím? Řešení je prosté a složité zároveň. Musí zde vznikat firmy, jejichž produkty mají vyšší přidanou hodnotu. Zcela jednoduše řečeno, místo součástek, z nichž v zahraničí někdo jiný složí a prodá hotový výrobek, musíme to samé dělat my. Podívali jsme se do několika českých podniků, které to umí. Přečtěte si, co stojí za jejich úspěchem. Snad vás to inspiruje na cestě za lepší budoucností.

Lepší budoucnost chtěla pro sebe a svou rodinu na počátku 90. let i Sonia Slavtcheva. A tak utekla z rodného Bulharska, kde se zhroutila ekonomika, do nově svobodného Československa. Z uprchlického tábora to tato ekonomka postupně dotáhla až na pozici finanční ředitelky banky GE Money či do managementu skupin, jako jsou Home Credit a Allianz. Od letoška spravuje finance v českém e-shopu Rohlík.cz, kterému pomáhá sehnat peníze na zahraniční expanzi. Jak to bylo těžké a co všechno musela překonat, si přečtěte v našem hlavním rozhovoru.

V tomhle čísle se také dozvíte, proč si zakladatel společnosti Digiskills Filip Dřímalka myslí, že třetina zaměstnanců je ve firmách zbytečná. Anebo jak bude vypadat logistická operace století, jejímž cílem bude dostat novou vakcínu proti koronaviru do všech koutů světa.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.