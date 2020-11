Jestli mají firmy přinést vyšší přidanou hodnotu, bude muset Česko radikálně změnit celý svůj ekonomický model. Tvrdí to hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Od 90. let byla hlavní výhodou tuzemského byznysu levná pracovní síla. Na tu stát lákal zahraniční investory a české firmy díky ní mohly na zahraničních trzích konkurovat nízkou cenou svých výrobků. Jenže v poslední době práce v Česku přestává být levná a pracovní síly se obecně nedostává. Změna přístupu je proto nevyhnutelná. Podle Horské se jí firmy nesmí bát a musí investovat do inovací i v těžkých časech.

Jak by měl vypadat nový model české ekonomiky a co potřebujeme k tomu, abychom ho dosáhli?

Česká ekonomika potřebuje model, který bude víc dbát na váhu služeb, váhu domácího kapitálu, na digitalizaci a vyšší přidanou hodnotu. Obecně nám k přechodu na něj brání ne úplně kvalitní právní prostředí, nedigitalizovaná státní správa, nedostatečná infrastruktura, jak ta silniční, tak také digitální. Český stát má vůči ekonomice obrovský investiční dluh v řádu stovek miliard korun. Vláda to ale absolutně nechce slyšet. Například když se podíváme na opatření, která přijímá v době koronaviru, jsou to opatření, která maximalizují zaměstnanost.