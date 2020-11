Nová hlavní správkyně kasy e-shopu Rohlík.cz Sonia Slavtcheva si v životě prošla těžkým startem i prudkým vzletem. Finanční ředitelka největšího tuzemského on-line supermarketu přišla do Česka v roce 1990 z Bulharska. S manželem i ročním synem utekli před ekonomickými problémy, kterými jejich země procházela. Rok strávili v několika uprchlických táborech. Pak Slavtcheva, která v rodném Bulharsku vystudovala ekonomii a dopravu, získala práci pokladní. Do školy se však opět vrátila, získala titul MBA z Pittsburské univerzity a začala novou kariéru ve finančnictví. Působila ve vrcholovém managementu například GE Money, Home Creditu či pojišťovny Allianz.

Letos v květnu nastoupila do společnosti Rohlík, kde své zkušenosti zúročuje při rozjezdu mezinárodní expanze. "Pracuje se tu naprosto odlišným způsobem, než jaký znám z velkých korporací," říká manažerka, která už půl roku vede finance firmy, jež loni vykázala obrat 4,2 miliardy korun.

Rohlík.cz je firma se silným základem v dopravě, kterou jste vedle ekonomie studovala. Po více než 20 letech jste opustila finanční korporace, jeví se to jako návrat k tomu, co je vám blízké.

Je to tak, ale až tak logicky jsem k tomu nedošla. Rohlík je naplněním mého snu v tom, že se tu hodně učím. Dynamika firmy je úplně jiná, než jsem znala. Také jsem ještě nikdy nepracovala v maloobchodu.

Když je člověk v Česku ve vrcholovém managementu společnosti, která patří do mezinárodní skupiny, má jen málo možností ovlivnit její chod. Většinou jen konáte, co je potřeba. Tady je to jiné a mnohem zajímavější, než když jsem jen nesla odpovědnost.

Proč si vás Rohlík najal?

Je na cestě stát se z ryze české společnosti mezinárodní. Skoro rok jsme v Maďarsku, teď už jsme otevřeli pobočky v Rakousku a Německu a připravujeme se, že na Vánoce spustíme prodej zboží ve Vídni. S expanzí přicházejí i nové úkoly, které předtím nebyly na stole. Jedním z klíčových úkolů, které jsem dostala, je postarat se o financování expanze. Tím, že mám zkušenosti z bankovnictví a pojišťovnictví, vím, co investoři očekávají. V Home Creditu jsem se také účastnila vyjednávání s bankami a investory a měla jsem za úkol obstarat peníze na expanzní plány. Tím teď prochází Rohlík.cz.