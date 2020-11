Většinu zemí světa už přes půl roku sužuje pandemie nového koronaviru, která má na svědomí zatím 1,2 milionu mrtvých. Obyvatelé planety netrpělivě čekají na den, kdy farmaceutické firmy oznámí, že dokončily vývoj vakcín a "vysvobození" se může začít rozvážet. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka by k tomu mohlo dojít na přelomu roku, je to ale spíš optimističtější varianta. Pak nastane druhá podstatná část obří zdravotnické operace − distribuce.

Přepravní asociace varují, že na rozvoz miliard vakcín, které se musí udržovat v chladu nebo i hlubokém mrazu, chybějí letadla, chlazené prostory a další infrastruktura. Odborníci na bezpečnost také upozorňují, že je třeba gigantickou operaci důkladně hlídat, aby nedocházelo ke krádežím či distribuci padělků. Řada států a firem tak začala na přípravách dodavatelského řetězce rozvozu vakcín proti onemocnění covid-19 pracovat. České úřady zatím zvláštní bezpečnostní opatření neplánují. Přestože k podvodům v souvislosti se zdravotnickými prostředky proti novému koronaviru docházelo už na jaře a například ve Velké Británii chrání vývoj vakcíny před krádeží tajná služba MI5.

Poslední fáze

Podle dat Světové zdravotnické organizace probíhá ve světě vývoj asi 200 vakcín, v klinické fázi testování je jich 44, v závěrečné, třetí fázi pak 10.

Evropská unie koordinuje nákup pro své členské státy. Zatím si objednala 800 milionů dávek vakcíny pro 400 milionů lidí od farmaceutických firem AstraZeneca, která spolupracuje s Oxfordskou univerzitou, Janssen Pharmaceuticals z koncernu Johnson & Johnson a dua Sanofi−GSK. Další jednání pak vede se společnostmi CureVac, Moderna a dvojicí BioNTech−Pfizer.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Česko počítá s tím, že celkem získá vakcíny pro 3,5 milionu osob, tedy sedm milionů dávek. Nejdříve se dostane na nejohroženější skupiny, jako jsou starší a chronicky nemocní, lékaři nebo ošetřovatelé. Vakcíny jim zaplatí stát. Pak půjdou očkovací látky i na běžný trh pro další zájemce.

První vakcíny by se podle výrobců mohly dostat k lidem už na přelomu roku. Vše tak nasvědčuje tomu, že distribuce miliardy vakcín po celém světě začne brzy. Německá vláda odhaduje, že vzhledem k rozsahu a náročnosti akce bude trvat sedm měsíců, než se podaří očkovat všechny zájemce v zemi. Lídři méně rozvinutých zemí se obávají, že jim to samé může trvat až čtyři roky.

Extra mražený náklad

Studie logistické firmy DHL a analy­tiků z McKinsey & Co. odhaduje, že pro 10 miliard vakcín bude potřeba 15 tisíc letů nákladních letadel a 15 milionů chladicích boxů. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu IATA varovalo, že kvůli pandemii koronaviru není dostatek letadel připravených k přepravě vakcín. Chybí hlavně ta pasažérská, která zůstávají kvůli nízkému zájmu cestujících na zemi. V nich se normálně přepravuje kolem poloviny globálních leteckých zásilek.

Letadla hrají klíčovou roli při dopravě léků a dalšího zdravotnického materiálu na delší vzdálenosti. Oproti námořní přepravě jsou mnohonásobně rychlejší, což je důležité zejména kvůli exspiraci léků a také nutnosti udržovat je v takzvaném studeném řetězci. Aby tato léčiva neztratila své vlastnosti, musí být po celou dobu od výroby po doručení k zákazníkovi v prostředí s konstantní teplotou, často mezi dvěma a osmi stupni Celsia, některá ale až při minus 70 stupních. To pak přepravu prodražuje. Šéf Svazu spedice a logistiky Petr Rožek věří, že až se začnou vakcíny vozit ve velkém, zvednou se přepravní sazby a to přiláká i další letecké dopravce.

Přiměřená paranoia

Letecká asociace IATA vyzvala už v září k rychlému zahájení příprav distribuce. Oslovila také vlády, aby se ujaly vedení této "operace století", jak ji nazvala, zejména při zajištění bezpečnosti a hladké přepravy přes vzdušné i pozemní hranice.

Na chvíli, kdy budou vakcíny proti covidu dostupné a stoupne tlak na jejich rychlý přesun, se už připravuje řada firem i států. Podle zdravotnického analytika Granta Courtneyho dochází od jarního vypuknutí koronavirové pandemie k velkému nárůstu krádeží a podvodů, které se týkají zdravotnického vybavení i léčiv. Proto bude potřeba v budoucnu zvlášť dobře zabezpečit cestu a skladování vakcín od výrobce až do míst, kde se bude provádět očkování.

Počet trestných činů ve farmacii, jako je padělání, nezákonné obchodování či krádeže léků, ale stoupal už před koronavirovou krizí. Za posledních pět let se podle Institutu pro bezpečnost ve farmacii zvýšil o 69 procent.

Například v USA a Velké Británii se tak do přeprav vakcín zapojí i ozbrojené složky. "Jsme přiměřeně paranoidní," řekl pro zpravodajský web Wall Street Journal Paul Mango z amerického ministerstva zdravotnictví. Úřad tak předem zajistil, aby zásilky vakcín, až budou k dispozici, doprovázela policie.

Na moment, kdy budou vakcíny k dispozici, se připravují i farmaceutické společnosti a dopravci. Staví mrazákové farmy pro uložení vakcín a posilují software, GPS moduly a další vybavení, které jim pomůže sledovat cestu zásilek. Také podle listu Wall Street Journal připravují fiktivní přepravy, jež mají zmást případné zločince. A některé americké nemocnice, u nichž se očekává, že budou mezi prvními očkovacími místy, posilují bezpečnostní systémy a kapacity pro uložení vakcín při nízkých teplotách.

Také Brusel vyzval členské státy, aby se připravily na zajištění hladkého průběhu distribuce vakcín a očkování svých občanů, až látky schválí Evrop­ská agentura pro léčivé přípravky. V jejím centru už probíhá hodnocení vakcín firem Pfizer s BioNTech a AstraZeneca. "Chceme-li, aby bylo očkování úspěšné, musíme se na ně připravit nyní," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Podle národní strategie

Jak bude dodavatelský řetězec vakcín a jeho bezpečnostní zajištění vypadat v Česku, není příliš jasné. Policie se odvolává na ministerstvo zdravotnictví s tím, že nemá bližší informace. Stejně tak armáda, která je připravená pomoct jako v případě distribuce zdravotnického materiálu během jarní vlny nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví se zase odvolává na Národní strategii očkování proti nemoci covid-19 ze začátku září. Dokument bez větších podrobností uvádí, že "distribuce vakcín bude zajištěna určenými distributory očkovacích látek přímo do jednotlivých zdravotnických zařízení". Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je plánování speciálních opatření pro bezpečnostní zajištění dodavatelského řetězce vakcín proti covidu-19 ještě předčasné. Jasnou strategii, jak ohlídat očkovací látky na cestě k lidem, tak stát podle všeho nemá.

V Česku mají očkování proti covidu-19 provádět vakcinační centra nemocnic a praktičtí lékaři ve svých ordinacích. "Předpokládám, že žádné pokyny, jak zabezpečit vakcínu proti krádeži, nebude třeba vydávat," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Ani profesor Chlíbek si nemyslí, že by vzhledem k tomu, že česká společnost je k očkování spíš skeptická, hrozily krádeže vakcín. "Distribuce tak poběží normální cestou," říká Chlíbek s tím, že by byl ostražitý až v případě, že by existoval prokazatelně účinný lék.

Například Německo už ale stanovilo, že vakcíny se budou kvůli bezpečnosti distribuovat z tajného skladu farmaceutické firmy BioNTech do 60 regionálních očkovacích center. Sklad se v tuto chvíli už začíná plnit a rozvážet se začne v řádu hodin poté, co bude očkovací látka schválena, uvedl Wall Street Journal. Důvodem je podle německého ministerstva zdravotnictví právě to, že se vakcíny budou ve specializovaných centrech snadněji chránit proti krádeži než v ordinacích nebo nemocnicích.

Také Tomáš Kafka, partner oddělení forenzních služeb poradenské společnosti EY, si myslí, že riziko krádeží a padělání vakcín existuje a v případě covidu je ještě násobeno obavou o zdraví a životy. "Lze tedy očekávat, že tlaky na získání dovážené vakcíny budou obrovské. Lze si představit i silné korupční tlaky, aby vakcíny dorazily k jinému uživateli, než pro koho byly objednány," dodává analytik.