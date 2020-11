Technologická agentura ČR letos na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vynaloží skoro pět miliard korun. Její předseda Petr Konvalinka tvrdí, že modernizace domácích podniků i díky tomu nabírá na obrátkách. Hodně si pak slibuje od nově zakládaných konsorcií, kde se státní pomocí spolupracují výzkumné organizace s firmami. Ty by pak postupně měly začít s přebíráním financování projektů. Podle Konvalinky by Česko mohlo vydělat na trendu návratu výroby do Evropy. "Čím více se bude robotizovat a kybernetizovat, tím více se výrobní závody budou vracet na místo svého původu. Proto jsem přesvědčen, že se tu obnoví textilní průmysl," řekl Ekonomu. Stejně tak věří, že domácí byznys překoná koronavirovou krizi, a jako příklad uvádí školství. "Vzdělávací proces se letos nastartoval neuvěřitelným způsobem, v podstatě jsme učinili revoluční krok. V podnikové sféře to bude podobné," tvrdí šéf Technologické agentury.

Zrovna vyhlašujete výsledky letošní soutěže Ceny Technologické agentury o nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. Uspěl vývoj přesných laserů, leteckých návěstidel, tkacích strojů či automatické výroby titulků. Svědčí tento výběr o novém trendu?

Společné je u jmenovaných projektů to, že se příjemci naší podpory, výzkumné organizace ve spolupráci s průmyslovými partnery, zaměřují na výsledky přímo aplikovatelné v praxi. Zakončené zavedením do výroby a následným prodejem. Firmy tedy od výzkumu vyžadují řešení na míru a tento vyšší tlak je ve srovnání s předchozími léty novinkou. Tomu také odpovídají vítězové, všechny oceněné projekty mají velký aplikační potenciál a mnohé z nich mají světově unikátní výsledky.

Jaké jsou nejúspěšnější podpořené projekty z poslední doby?

Cením si vývoje textilního stroje, který umí tkát prostorovou tkaninu, v níž třetí rozměr umožňuje zajímavé vlastnosti a tím i použití. Například výrobu dopadových matrací pro hasiče či policii nebo vaky, které dokážou neutralizovat výbuchy granátů či jiné munice. Stroj vyvinuli ve VÚTS Liberec ve spolupráci s tchajwanskou společností a výsledkem je patent, který nemá ve světě obdoby.