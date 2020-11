Od ledna už jeho cena vylétla skoro o čtvrtinu, a v srpnu dokonce zlomila historický rekord. Zlato patří k velmi výnosným investicím letošního roku, a to navzdory faktu, že i jemu koronavirus pořádně zatápí. Kvůli pandemii se totiž ve světě zadrhnul prodej šperků, který je hlavním motorem poptávky po tomto drahém kovu. Ve třetím čtvrtletí se například zájem šperkařského sektoru o zlato meziročně snížil o 29 procent. Celosvětová poptávka po zlatě hlavně kvůli tomu od začátku července do konce září klesla o 19 procent na 892,3 tuny. Byla tak nejnižší nejméně za 11 let.

Jak je tedy možné, že cena zlata roste? Stojí za tím velké nákupy investorů, kteří drahý kov považují za tradiční bezpečný přístav v turbulentních dobách. Jen ve třetím kvartále tak poptávka po zlatě jako investici poskočila o 21 procent. Zájem o zlaté cihly a mince rostl dokonce o 49 procent. To byl také hlavní důvod, proč se cena zlata v srpnu vyšplhala na dosavadní historické maximum 2072,5 dolaru za troyskou unci. Ještě v polovině roku 2019 přitom stála jedna unce kolem 1300 dolarů. Investoři se nebojí jen další vlny pandemie koronaviru, ale rovněž zhoršování vztahů dvou největších světových ekonomik, USA a Číny.