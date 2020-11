Digitální transformace je termín, který podnikatelský svět obchází už déle než 10 let. Průnik technologií do firemního prostředí, který má zrychlit a zefektivnit práci, ale vázne. Paralyzuje ho strach zaměstnanců z nových věcí a změn a netýká se to jen těch řadových. S rostoucí digitalizací musí růst i digitální gramotnost zaměstnanců. Podle auditů, které dělá společnost Digiskills, je v některých společnostech až 40 procent lidí, kteří se v on-line světě chovají vyloženě rizikově. "Přitom stačí jeden, který otevře závadný e-mail," říká Filip Dřímalka, zakladatel projektu Digiskills, jenž se zaváděním digitálních technologií do byznysu zabývá více než 10 let. "Školení digitální bezpečnosti bych nařizoval povinně," říká.

Jsou české firmy a jejich zaměstnanci připraveni na zvětšující se míru využívání digitálních technologií při práci?

Mám jednu špatnou a jednu dobrou zprávu. Ta špatná je, že na tom nejsou dobře, a ta dobrá je, že jsou na tom všichni stejně. Lidé mají víc zkušeností s technologiemi ze soukromého života než z práce, a to o dost. Firmy se sice už snaží připravit své lidi na digitální transformaci, ale většina z nich se soustřeďuje na konkrétní nástroje a nerozvíjí digitální myšlení. To znamená, že když řeším nějaký úkol, nejdřív se zamyslím nad tím, jestli neexistuje nějaká aplikace, která by mi s tím mohla pomoct. Teď jsme v situaci, že většina lidí neví, že neví. Nevědí, že existuje nějaký pomocník, a tak ho nehledají. Jakmile se zažehne digitální myšlení, budou jednak vědět, že nevědí, a spolu s tímto začnou i sami hledat řešení. Toto hledání se stane permanentní součástí práce.

Stačí se tedy umět správně zeptat Googlu?

Ano, stačí. Jde o to, začít hledat, zkoušet, experimentovat, hrát si.