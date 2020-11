Kdysi se na chaty a chalupy jezdilo hlavně kvůli rekreaci, dnes jsou z nich žádané nemovitosti pro život, práci i byznys.

Zatímco v uplynulých letech se na realitním trhu odehrávala bitva o městské byty, nyní jsou v kurzu chaty a chalupy. Místo víkendových výjezdů jsou ale trendem mnohem delší pobyty v komfortních obydlích s kvalitním připojením k internetu, kde se dá plnohodnotně žít i pracovat. Češi, které vyhnala pandemie na home office, v nich hledají druhý domov a nezřídka jsou za ně ochotni utratit milionové částky.

"Momentálně pobýváme na chalupě v Moravském krasu. Je to dost svébytný a robustní objekt, původně to býval starý statek, který manželovi rodiče po revoluci koupili a opravili," líčí režisérka a dramaturgyně Karolina Zalabáková. Narodila se ve Zlíně a trvale žije v Brně, s příchodem koronakrize však i s rodinou přesídlila na venkov. "V první vlně jsme zrekonstruovali další pokoje a vybudovali ateliér, kancelář i střižny. Renovace je ideální karanténní činnost," pokračuje a dodává, že nechybí ani sklep s vínem a okurkami. Do města režisérka jezdí už jen k vyřízení neodkladných záležitostí, schůzky vyřizuje on-line. "Je to prostě digitální venkov. V současné situaci je chalupa ideálním řešením," říká. Nyní se snaží "dohodit" chalupy i svým přátelům, kteří rovněž hledají útočiště mimo město. A nejsou sami.