Na tomto místě jsme si už víckrát ukázali, jak složité je pro automobilky manévrovat v logice předpisů limitujících skleníkové emise. Z pohledu zákona je nejvýhodnější cestou k jejich snížení plug-in hybrid, tedy kombinace padesátikilometrového "elektrického" dojezdu a spalovacího motoru. Proud ze sítě se totiž považuje za bezemisní a metodika měření sice srovnává jízdu s nabitou i vybitou baterií, ale nabitá má ve výsledném průměru mnohem větší zastoupení. Pak i korábům střední třídy vychází spotřeba do 2,1 l / 100 km, tedy emise CO 2 do 50 g/km.

Každý prodaný vůz s touto hodnotou nejen významně snižuje průměr celé automobilky, ale navíc za její podlezení sbírá zelené kredity. Nevýhodou je auto o 200 tisíc korun dražší a 300 kilo těžší, jehož reálná spotřeba tím pádem stoupá.

Kdo chvíli stoupal, již klesá opodál

Dnes máme naopak příležitost vyzkoušet nejlevnější formu elektrifikace, takzvaný mild-hybrid. Baterii nabíjí jen rekuperačním brzděním a při zrychlení přidává výkon kolem dvou kilowattů, čímž snižuje zátěž a emise spalovacího motoru.