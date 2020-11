Mám vysoký tlak, alergii projevující se v pylových sezonách ucpaným nosem, nejsem sice obézní, ale pár kilo navíc s sebou nosím. Covid-19 jsem proto dostat nechtěl a dělal vše, co bylo možné ovlivnit, abych se mu vyhnul. Nepovedlo se. Už skoro dva týdny ležím doma, zavřený mezi čtyřmi stěnami ložnice, kašlu, v jednačtyřiceti letech dýchám ztěžka jako stařeček a hodinová on-line porada mě vysílí tak, že po ní hned usnu.

Nepíšu to proto, abych ve vás vzbudil soucit. Píšu to proto, abych vás varoval. Tahle nemoc vás může snadno dostat na kolena. Jasně, většina lidí ji zvládne bez problémů a já kvůli několika rizikovým faktorům patřím k ohroženějším. Jenže ani vysoký tlak, ani alergie mě v běžném životě v podstatě nijak neomezovaly. Je dost dobře možné, že následky covidu-19 mě teď pár týdnů a možná i měsíců omezovat budou. Věřte mi, ty zhruba tři měsíce (a kdo ví jestli) získané imunity za to nestojí. Dávejte na sebe pozor. Jestli nutně nemusíte, nechoďte mezi lidi, když to jen trochu jde, pracujte z domova. S Ekonomem se tam určitě nudit nebudete.

V tomhle čísle vám kromě jiného přinášíme velké téma o proměnách zaměstnání a práce v budoucnosti. Jak v té blízké, tak i vzdálenější. Je to čtení nejen zábavné, ale bude vám i k užitku. Známý český podnikatel a filantrop Kvido Štěpánek vám vysvětlí, proč se nebojí, že koronavirus bude zásadním problém pro jeho firmu Isolit-Bravo. V rubrice Investice se zase dozvíte, proč firmy z konopného byznysu drží v amerických prezidentských volbách palce demokratickému kandidátovi Joeu Bidenovi. A přečíst si můžete i o tom, jak se pandemie dotkla byznysu firmy ICOM transport miliardářské rodiny Kratochvílových.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví!