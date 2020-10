Pandemie koronaviru způsobila ztráty firmám z mnoha odvětví české ekonomiky. K nejhůře zasaženým sektorům patří cestovní ruch. Ten trpí hlavně výpadkem zahraničních turistů. Zatímco loni v srpnu jich Česko navštívil téměř milion, letos to bylo jen 318 tisíc. Češi sice v létě preferovali tuzemskou dovolenou více než v jiných letech, to však úbytek cizinců plně nahradit nedokázalo. Pod vlivem druhé vlny pandemie teď navíc své rezervace ruší i tuzemští turisté. A cizinců jezdí ještě méně než v létě. To vše se odehrává v době, kdy obvykle začíná hlavní sezona pro městskou turistiku a v horských střediscích má vrcholit příjem objednávek na sezonu zimní.

Podle analýzy společnosti Economic Impact, která poskytuje poradenství v oblasti cestovního ruchu, letos přijde o práci v tomto odvětví téměř polovina zaměstnanců. Tedy až 117 tisíc lidí. Česká ekonomika pak kvůli propadu turismu ztratí jen letos více než 150 miliard korun.

Výpadky z turismu se přitom přelévají do dalších odvětví. "Hotely a restaurace přestanou prát prádlo, přestanou odebírat čisticí prostředky, přestanou odebírat pečivo, tudíž pekaři přestanou odebírat místní suroviny," varuje analytik Economic Impact Ondřej Špaček. Krize cestovního ruchu už výrazně změnila trh s pronájmy bytů, tedy oblast, kam řada Čechů v minulých letech investovala.

Ekonomové se shodují, že nepůjde jen o jeden špatný rok. Návrat na úrovně z loňska potrvá několik let. Nejčernější odhady hovoří o tom, že se to podaří nejdříve za čtyři až pět let.