Hudební skupina BTS vznikla podle předem promyšleného byznysplánu. Nyní ji její producent Bang Si-hyuk přes zastřešující společnost Big Hit zpeněžil na burze.

Pokud náhodou nejste fandové do k-popu, jméno hudební skupiny BTS vám asi moc neříká. Jedná se přitom zřejmě o nejvýnosnější kapelu současnosti. Sedm kluků z Jižní Koreje koučovaných hudebním producentem Bang Si-hyukem je středobodem současného hudebního vesmíru s multimilionovou armádou fanoušků, obrovským dosahem na sociálních sítích a též vlastními akciemi. Tyto právě před týdnem umístěné na burzu v Soulu nacenily skupinu BTS a celý ekosystém okolo ní na sedm miliard dolarů.

Jedná se o největší korejský úpis akcií za poslední tři roky. Novým akcionářům produkční společnosti Big Hit, která byznys okolo BTS zaštiťuje, nevadí ani pandemie koronaviru. V první den obchodování společnost nacenili o tři čtvrtiny výše, než byl původní odhad hodnoty tohoto korejského národního pokladu.

Stovka písní za miliardy dolarů

"Sedm let. 129 písniček. Jedna skvělá kapela," tímto titulkem shrnul magazín NME cestu kapely, která se ze snadno zaměnitelného bandu vypracovala na frontmana jihokorejského kulturního byznysu. K-pop je fenomén, který si se svou specifickou estetikou razí cestu světovými hitparádami. V loňském roce přispěl korejskému hrubému domácímu produktu částkou 12,3 miliardy dolarů. Mezi muzikantskými hvězdami, jako jsou raper Psy (autor hitu Gangnam Style), zpěvačka BoA nebo zpěvák Rain, jsou BTS tím pomyslně nejzářivějším diamantem v koruně.

Na konci loňského roku Hyundai Research Institute přišel s kalkulací, podle které BTS za rok přispěje jihokorejskému HDP až 1,5 miliardy dolarů. Jen turistů kvůli kapele do země přijede milion ročně.

Nyní přitažlivost BTS potvrdila i burza. Tam se po akciích Big Hitu jen zaprášilo. Část úspěchu sice lze přičíst oddaným, až fanatickým fanouškům. Podle analytiků nicméně nelze pominout nezpochybnitelný byznysový úspěch BTS a jeho stále rostoucí tendenci.

Za loňský rok Big Hit vykázal čistý zisk ve výši 86 mi­lionů dolarů. Nezpomaluje ho ani koronavirus. V momentě, kdy globální pandemie definitivně odpískala vyprodanou celosvětovou tour, BTS se realizovali on-line. Třeba v říjnu prodali milion lístků na svůj internetový koncert, nejlevnější přitom stál 43 dolarů. To jsou čísla, kterým se v současném rozdrobeném světě pop-music nedokáže nikdo ani přiblížit.

Kultura jako byznys

Lídr RM. Rapeři Suga a J-Hope. Zpěváci Jin, Jimin, V a Jungkook. A nad tím vším producent Bang Si-hyuk jako tvůrce celého projektu. BTS je sedmičlenný boyband založený v roce 2013, který se profiluje v širokém spektru stylů od rapu a hip-hopu až po disko.

Neprůstřelní skauti, jak by nejspíš zněl překlad plnoformátového korejského jména kapely Bangtan Sonyeondan, jsou klasický hudební projekt "na objednávku", kdy si producent vybral sedm zpěváků a cíleně je tři roky "drezíroval" s vidinou byznysového úspěchu. Postupně se jim dařilo bořit bariéry, které jihokorejské kapely ve světě globální pop-music do té doby nedokázaly zdolat.

Bang v rozhovoru zároveň přiznává velkou inspiraci třeba Applem nebo Disneym ve vytváření loajálních fanouškovských základen. Což je ostatně to nejcennější, co BTS má. Loajalita příznivců BTS je neskutečná. Fungují bez nároku na odměnu, naopak do šíření kultu kolem skupiny jsou ochotni investovat vlastní peníze. New York Times třeba zmiňuje twitterový účet @btsanalytics, kolem kterého se soustřeďuje více než dva a půl milionu fandů s jediným cílem: organizovanou silou dostat BTS co nejblíž globálnímu vrcholu. Pomoci albům na vrcholy prodejních žebříčků, pomoci písním na špičku hitparád. Obsah, který v návaznosti na úspěch své oblíbené hudby generují, pak dál šíří popularitu kapely světem. BTS tak má vlastní merchandising pokrývající všechno od počítačových her až třeba po učebnice korejštiny.

Fanoušci se zkoncentrovali i do velmi dobře fungujícího komunitního ekosystému, ve kterém funguje třeba právní nebo studijní poradenství. S blížícím se vstupem na burzu se objevovaly i on-line lekce investování pro začátečníky.

Fanoušci BTS fungují bez nároku na odměnu, naopak do šíření kultu kolem skupiny investují vlastní peníze.

Vlastní svět

Úkolem pro Bang Si-hyuka je nyní tuto loajální fanouškovskou/zákaznickou základnu maximálně vytěžit. A vedle toho se pokusit diverzifikovat své aktivity. Více je posunout od pouhého koncertování a prodeje desek. Což je pole, na kterém BTS, respektive Big Hit, činí značné pokroky.

Po vzoru Hvězdných válek nebo komiksových hrdinů Marvel vzniká takzvaný BTS Universe, fantasy svět stavějící na postavách a tematice fiktivní verze kapely. Do tohoto světa se pak Big Hit snaží postupně umisťovat i své další hudební aktivity. Vedle toho zároveň BTS asi nejlépe zvládá současný trend promíchání pop-music s reality show. Svým fanouškům nabízí hodiny materiálů z "běžného" života členů kapely.

Díky svému 43procentnímu podílu ve společnosti Big Hit se Bang Si-hyuk minulý týden oficiálně stal dolarovým miliardářem. Nicméně BTS je zároveň pomyslnou Achillovou patou Big Hitu, neboť se stará téměř o 90 procent jeho příjmů. A všech sedm členů má před sebou dvouletou povinnou vojenskou službu. Nejstarší člen skupiny, téměř osmadvacetiletý Jin, by se přitom v kasárnách měl hlásit nejpozději na konci příštího roku. S tím, že další členové kapely jej budou záhy následovat. Ministr obrany Jižní Koreje Suh Wook se ovšem nechat slyšet, že zvažuje udělení výjimky. Takže globální expanze by mohla pokračovat. V opačném případě bude mít burzovní úspěch z minulého týdne jen krátké trvání.