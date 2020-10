Po půl roce od prvního hromadného přesunu na práci z domova se tam lidé opět vrací. Zatímco na jaře se to týkalo přibližně třetiny zaměstnanců, nyní to bude pravděpodobně méně. Pokud to nenakáže stát, k úplnému odříznutí od pracoviště na měsíce nedojde. Podniky si totiž díky předchozí zkušenosti vytvořily hybridní modely organizace práce, které zajistí, aby se lidé v kancelářích střídali či méně potkávali. Na druhou vlnu jsou podle svých zástupců i expertů lépe připravené i po technické stránce. V čem jsou ovšem stále na začátku, je právní stránka věci. Jen málo firem přispívá zaměstnancům na náklady spojené s prací z domova a málo z nich pomáhá s vybavením jejich pracoviště.

Podruhé víc individuálně

Organizace práce z domova bude mít ve druhé vlně ve firmách takovou podobu, která se osvědčila a vyladila v té první a pak i během léta. Některým firmám se home office osvědčil tak, že ho zavedly nastálo. Podle průzkumu společnosti LMC, která provozuje portály Práce.cz a Jobs.cz, má nyní možnost práce z domova 34 procent lidí, což je o 16 procentních bodů více než před pandemií.