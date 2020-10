Když cestujete autem, najde vám tu nejvhodnější trasu. Při nákupech na internetu vám doporučuje zboží, určuje, které e-maily uvidíte a které spadnou do spamu. Pomáhá odhalovat podvody a diagnostikovat nemoci. V bankách spolurozhoduje, komu a jak velkou dát půjčku. Ve velkých korporacích třídí životopisy a určuje, kdo bude pozván na pohovor a komu se tahle šance ani nedá. Pro Washington Post se před třemi lety podílela na sepsání pár set článků, a loni dokonce simulovala vesmír, když vytvořila výřez krychle o šířce 600 milionů světelných let. Trvalo jí to mimochodem 30 milisekund.

Tohle všechno umí umělá inteligence. Není záchvěvem vzdálené budoucnosti. Je součástí naší každodenní reality. Není divu, že firmy i státy do jejího rozvoje sypou desítky miliard dolarů. Jen letos podle společnosti IDC dosáhnou výdaje do tohoto sektoru 50,1 miliardy dolarů, přičemž největší zájem o tyto technologie mají bankovnictví a maloobchod. Do roku 2024 by se pak celosvětové výdaje do systémů na principu umělé inteligence měly vyšplhat na 110 miliard dolarů.

Více než polovinu zmíněné sumy mají utratit Spojené státy, následované západní Evropou. Na třetí příčce se podle IDC umístí Čína. Právě ta se chce v příští dekádě stát v této oblasti světovým lídrem. Plánuje během té doby investovat do vývoje umělé inteligence kolem 150 miliard dolarů. Je zřejmé, že umělá inteligence bude spoluurčovat, jakým směrem se náš svět bude vyvíjet. A stejně tak je zřejmé, že vedle řady benefitů to bude přinášet i množství hrozeb. Třeba to, že umělá inteligence váš životopis vyřadí kvůli tomu, že máte romsky či afroamericky znějící jméno. Anebo vám zvolí špatný způsob léčby, protože jste ženského, a nikoliv mužského pohlaví.