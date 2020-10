V Česku umožňují vklady peněz do vzácných a převážně francouzských vín dva fondy kvalifikovaných investorů. Minimální investice je milion korun.

Jsou natolik žádaná, že na jejich nákup se stojí fronty. Atraktivita investičních vín se odvíjí od silně omezené nabídky, neboť rozloha vinic, na kterých se pěstují, je okleštěná, i od prostého faktu, že v čase jich už jen ubývá. Majetní labužníci či znalci je prostě vypijí. V Česku se na vklady do investičních vín specializují dva fondy: Wine Management a Wine Investment Partners. Minimální vklad do obou fondů kvalifikovaných investorů je milion korun, tak to stanoví zákon. "Investičních vín se vyrobí pouhé desetiny procenta celkového výstavu," vysvětluje vzácnost komodity Martin Nejedlý, znalec vína a spolumajitel fondu Wine Management. Ten se specializuje především na investice do produkce z francouzského regionu Burgundsko. "To je svatý grál investora," je přesvědčen Nejedlý. "Je to to nejlepší na trhu, má fanatické sběratele a je ho málo."

Francouzi těží ze starobylé klasifikace