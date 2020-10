Takzvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona platí rok a čtvrt. Jejím cílem bylo dostat z dluhové pasti lidi s vícečetnými exekucemi. Těch je přitom téměř půl milionu. Dlužníkům měla zajistit změkčení podmínek vstupu do insolvenčního řízení. Od loňského července totiž není nutné pro úspěšné oddlužení splatit 30 procent závazků, stačí se vzdát majetku a poctivě se snažit splácet po dobu pěti let. Pak má dlužník šanci na to, aby mu soud zbytek dluhů odpustil.

Oddlužení není pro každého

Jenže ne všichni chtějí tímto martyriem projít. Někteří dlužníci si spočítali, že je pro ně výhodnější zůstat v exekuci, byť to pro ně může znamenat, že na svém účtu už nikdy neuvidí celou svoji výplatu. Onou výhodou, která posunula jazýček vah ve prospěch exekucí, je zvýšení nezabavitelné částky o čtyři tisíce korun. Od července tak dlužníkům v exekuci každý měsíc zůstane v peněžence minimálně 13 514 korun.