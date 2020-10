Říjen a listopad tradičně patří k vrcholům hypoteční sezony. Lidé se před koncem roku snaží dokončit rozjednané nákupy domů a bytů, a tak objemy i počty nově uzavřených hypoték obvykle rostou. Letos netradičně byly silné i letní měsíce a banky a hypoteční specialisté věří, že by rok 2020 mohl být co do objemu poskytnutých úvěrů na bydlení rekordní. Nahrává tomu pokles úrokových sazeb. Ty za poslední rok a půl klesly v průměru o jeden procentní bod. A u nejoblíbenějších pětiletých fixací ještě výrazněji. Zatímco v lednu 2019 mohli lidé u nejlevnější banky na trhu získat takový úvěr s úrokem 2,98 procenta, nyní nejvýhodnější sazba činí 1,79 procenta. Nabízí ji UniCredit Bank. Tím předehnala loni první Fio banku.