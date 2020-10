Na přelomu března a dubna to vypadalo, že hypoteční trh v Česku kvůli pandemii koronaviru zamrznul a jen tak neroztaje. Tohle zdání ale klamalo. Češi si letos dost možná půjčí na bydlení historicky nejvyšší sumu.

K vyrovnání rekordu z let 2016 a 2017 bankám stačí, aby do konce roku rozdaly každý měsíc jen 12,5 miliardy korun. Do konce srpna letošního roku si přitom lidé půjčili každý měsíc v průměru bezmála 19 miliard.

Na první pohled tahle čísla nedávají moc smysl. Nepříliš příznivé ekonomické vyhlídky by měly spíš nabádat k opatrnosti než k zadlužování. Proč lidé navzdory tomu uzavírají hypotéky jako o život, to si přečtěte v hlavním tématu tohoto čísla.

Dozvíte se v něm také, že do budoucna bude pořízení hypotéky ještě snadnější a o dost rychlejší. Na český trh totiž přicházejí takzvané on-line hypotéky. A u nich může trvat administrace místo týdnů jen pár dnů.

Zefektivnit a zrychlit svůj byznys se snaží i miliardář Vít Kutnar. Šéf a majitel největších stavebnin v Česku, společnosti DEK, při prodeji využívá i umělou inteligenci. A tak mu ceny například nastavují pokročilé algoritmy. V jakých dalších směrech Kutnar mění konzervativní obor stavebnin, si přečtěte v našem hlavním rozhovoru.

Rozhodně si také přečtěte i náš druhý rozhovor, s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem. Tak upřímnou a ostrou výpověď o stavu české ekonomiky i postojích premiéra Andreje Babiše jsem dlouho neviděl.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví!