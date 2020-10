Pandemie nemoci covid-19 posouvá zažité postupy i v otázkách ochrany tak citlivých údajů, jakými jsou informace o zdravotním stavu. Za běžných okolností by se zaměstnavatel o zdraví svých zaměstnanců neměl dozvědět víc než jen verdikt lékaře, zda zaměstnanec je nebo není schopen vykonávat práci odpovídající jeho pracovní pozici, případně jaká má omezení pro svou práci. Konkrétní diagnóza by zaměstnavatele neměla zajímat a ani by se ji neměl dozvědět. Jenže stav, kdy je třeba přijímat opatření k omezení šíření nákazy, za běžný považovat nelze. Údaje o nemocném se tak dozví nejen jeho chlebodárce, ale v některých případech i jeho spolupracovníci.