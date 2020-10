Časopis Ekonom se dnešním dnem mění. Mění se navenek, protože získal novou obálku. A mění se i uvnitř, jelikož se v něm objevilo několik nových stálých rubrik. Pevně věřím, že tyto změny povedou k tomu, že Ekonom bude navenek atraktivnějším a uvnitř přehlednějším časopisem. Co se rozhodně na Ekonomu nemění, je skutečnost, že vám bude i nadále přinášet to nejdůležitější ze světa byznysu, financí, moderních technologií, ale třeba i z HR oblasti. Jsem přesvědčený, že vám naše texty pomohou lépe se orientovat v dnešním složitém světě.

Hlavním tématem aktuálního čísla je autoprůmysl. Tenhle motor naší ekonomiky − tvoří devět procent českého HDP − se letos kvůli pandemii koronaviru povážlivě zadrhává. Jen v první půli roku se v Česku propadla výroba osobních aut zhruba o čtvrt milionu kusů.

Podívali jsme se na to, jak výrazně promění český autoland nejen pandemie koronaviru, ale především nástup elektromobilů. Mnohé firmy to bude bolet, některé zřejmě nepřežijí, ale autoprůmysl v Česku tenhle radikální otřes přečká. V jaké podobě, to ale bude záležet na zahraničních centrálách velkých automobilek.

Všem, na které padá koronavirový splín, doporučuji rozhovor se Zbyňkem Frolíkem, zakladatelem společnosti Linet. Tenhle doyen českých byznysmenů, který dokázal po listopadové revoluci z ničeho vybudovat jednoho z největších dodavatelů nemocničních postelí na světě, vás nabije energií a optimismem. Jak ostatně říká, i když si to my Češi příliš neuvědomujeme, žijeme si tu vlastně jako v ráji.

Přinášíme vám i spoustu dalších zajímavých textů. Třeba o třicátém výročí německého sjednocení, které vlastně stále není ukončené, nebo o českých sportovcích, kteří se po konci svých kariér pustili do podnikání.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví!