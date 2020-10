Konstatování, že letošní volby jsou důležité, se dávno stalo oposlouchanou frází. Nudnou floskulí už je také inovovaná verze, že se sice vždycky říká, že právě tyhle volby jsou klíčové, jenže teď to platí doopravdy. Tak to dnes posuňme ještě dál: krajské a senátní volby 2020 budou, respektive již jsou mimořádné. A to hned z několika důvodů.