Dveře ke sjednocení otevřel Michail Gorbačov

Německo zůstávalo 45 let rozděleno v důsledku drtivé porážky ve druhé světové válce. Spolková republika vznikla sloučením západních okupačních zón, Německá demokratická republika ze zóny sovětské. Ještě v polovině osmdesátých let se sjednocení zdálo být nepravděpodobné nebo možné až za desítky let.

Náhlou změnu přineslo zhroucení komunismu. Zhruba týden po pádu Berlínské zdi, k němuž došlo 9. listopadu 1989, přišel západoněmecký kancléř Helmut Kohl s plánem na rychlé spojení. V USA proti tomu nic nenamítali a také sovětský šéf Michail Gorbačov usoudil, že jde o jedinou reálnou variantu, protože si to lidé v NDR přejí. Tím zaskočil britskou premiérku Margaret Thatcherovou a francouzského prezidenta Francoise Mitterranda, kteří si vznik 80milionového Německa s ohledem na dvě světové války nepřáli. A spoléhali, že Gorbačov řekne "ne". Ten se však po jednání s Kohlem spokojil s 15 miliardami marek, které měly usnadnit odsun sovětské armády z východoněmeckého území. Dodnes Gorbačov v Rusku čelí výtkám, že nežádal vyšší sumu, například 50 až 80 miliard marek. Což německá vláda podle svědectví tehdejšího Kohlova poradce Horsta Teltschika byla ochotna zaplatit.

Německo ale mohlo dopadnout i jinak. Šedesátistránkové memorandum, které francouzský prezident Mitterrand dostal od svého ministerstva zahraničí, předpokládalo jen pomalý postup. Někdy kolem roku 1995, jak uvádí francouzský historik Georges-Henri Soutou, by se podle tohoto plánu Paříže mohla ustavit konfederace, jíž by snad mohlo být dovoleno, aby se za nějakých 30 let přeměnila v plnohodnotnou federaci. I ta by ovšem podle rakouského vzoru zůstala neutrální.

Pokud by v Paříži a Londýně pod tlakem Němců i amerických a sovětských politiků neustoupili, neslavilo by se nyní třicet let od německého sjednocení. To by – a jen možná – teprve začínalo. Celá Evropa by vypadala jinak.