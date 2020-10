Stovky robotů nasadí během příštích tří let přeloučský výrobce zámků do aut Kiekert. Slibuje si od toho hlavně snížení nákladů na pracovní sílu. To by mělo vedení německého mateřského koncernu přesvědčit, aby svůj klíčový závod nezačalo stěhovat do východní Evropy, kde jsou platy i o polovinu nižší než v Česku. "Automatizace tento rozdíl maže," říká Petr Kuchyňa, ředitel tuzemské pobočky Kiekertu.