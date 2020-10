Prodeje aut se letos propadnou až o čtvrtinu. Návrat k loňským číslům se dá čekat nejdříve za čtyři až pět let, říká Petr Knap, šéf automobilového oddělení poradenské společnosti EY v regionu střední a východní Evropy. Podle něj to nepřežijí někteří menší dodavatelé autodílů, jejichž marže se v dobrých časech pohybuje v pouhých několika procentech. Nepřidá jim ani to, že se zvyšují ceny nových aut. Jak říká Knap, lidé si proto budou častěji kupovat vozy z druhé ruky.