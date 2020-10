Přesně 10 sekund. Za tu dobu ti nejlepší atleti uběhnou 100 metrů a hospodští štamgasti by zvládli vypít pár piv na ex. Deset sekund zabere také čas, se kterým se každá projížďka s tímto malým BMW promění na nezapomenutelnou jízdu. Plátěná střecha se stiskem tlačítka, a to až do 50kilometrové rychlosti, za 10 sekund odklopí a elegantně složí za vašimi hlavami. Doufat budete v jediné − aby těch teplých dní bylo v roce co nejvíc.