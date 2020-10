Nejlepší prostředí pro podnikání vytváří ve Zlínském kraji Uherské Hradiště, vyplývá ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Šetření, jehož partnerem je týdeník Ekonom, již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Na finálových stupních vítězů je za Uherským Hradištěm stříbrný Rožnov pod Radhoštěm a bronzový Holešov.

Stabilní podnikatelské prostředí

Uherské Hradiště se může pochlubit vysoce nadprůměrným podílem firem, u těch malých a středních je to dokonce v rámci kraje vůbec nejvyšší číslo. Regionální prvenství si město drží rovněž v bytové výstavbě, má vysoce nadprůměrný počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Radnice velmi dobře obstála v části výzkumu, která se věnuje přístupu veřejné správy, a to kvalitními výsledky v testu elektronické komunikace, v podpoře webových stránek i velmi dobrým skóringem úředních hodin. "V letošním roce intenzivně pracujeme na tom, abychom spustili coworkingové centrum, místo, kde se lidé budou moci setkávat a sdílet prostor," říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Rožnov pod Radhoštěm se zase blýskl v kvalitě webových stránek, kde podnikatelé naleznou v přehledné formě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a vše podstatné pro rozvoj podnikání. Bronzový Holešov má zase nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost a výrazně v něm přibývá obyvatel.

Prostějov se může pyšnit nejnižším podílem nákladů na dluhovou službu v Olomouckém kraji.

Prostějov zase první

Loňský celorepublikový vítěz Prostějov obhájil svoji pozici i letos, byť zatím jen na krajské úrovni. V rámci Olomouckého kraje obsadil první příčku před druhým Šumperkem a třetími Hranicemi.

Prostějov těží především z vysokého podílu firem, výborné dopravní dostupnosti − zejména díky přímému napojení na dálniční síť − a také v rámci regionu velmi nízké nezaměstnanosti.

O tom, že radnice dobře hospodaří, svědčí v kraji nejnižší podíl nákladů na dluhovou službu. Pyšnit se může také webovými stránkami, jež jsou z pohledu podnikatele nejkvalitnější co do obsahu i přehlednosti informací, které zde mohou pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou nalézt. "Hlásíme se k projektům, jako je smart city, zajímáme se o zelenou energii. I když to stojí spoustu práce, výsledek stojí za to," říká náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Prostějov, který byl loni celorepublikovým vítězem, vyhrál i letošní krajské kolo. Cenu přebíral náměstek primátora Jiří Rozehnal. Foto: Vojtěch Resler

V Hodoníně podnikatele opečovávají

V Jihomoravském kraji uspěl v silné konkurenci Hodonín, který si vítězství zasloužil především bezkonkurenčním přístupem radnice k podnikatelům. Stříbro berou Šlapanice a bronz moravská metropole. Hodonínská radnice poskytuje podnikatelům v rámci regionu vůbec nejširší rozsah úředních hodin, také webové stránky města nabízejí v přehledné formě všechno podstatné. "Snažíme se o pravidelné schůzky, kam jsou zváni podnikatelé z Hodonína, snažíme se je informovat o záměrech radnice, o tom, jaký máme rozpočet na různé investiční akce, aby mohli spolupracovat a nějakým způsobem se zapojit," říká starosta Hodonína Libor Střecha.

Stříbrné Šlapanice se mohou pochlubit velmi vysokým podílem firem, krajské město Brno má v regionu vůbec nejvyšší podíl malých a středních podnikatelů a může si zakládat na velmi dobré poloze na křižovatce dopravních cest.