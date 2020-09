Jógu začala praktikovat už na vysoké škole, chápala ji tehdy ale spíš jako odpočinkové protažení. Zlom pro Alici Hejzlarovou nastal ve chvíli, kdy založila advokátní kancelář LP Legal a začala podnikat. "Pozorovala jsem čím dál víc, jak mi jóga pomáhá kompenzovat stres a pracovní napětí. A dnes vím, že nejde jen o nudné dýchání, ale jógou se lze i pořádně fyzicky zničit," říká právnička a současně ředitelka Komory právní odpovědnosti.

Dalšími velkými posuny kupředu v jógové praxi pro ni potom byly pobyty na Srí Lance a na Bali a setkání se cvičitelkou Veronikou Ševčíkovou, jejíž soukromé lekce Alice Hejzlarová dodnes pravidelně navštěvuje. "Jóga je útěk od reality a znovunalezení sebe sama − jakkoliv to může znít jako klišé, je to pravda. Praxí si člověk vyčistí mysl, a když docvičí, přicházejí odpovědi − najednou ví, jak táhnout na pomyslné šachovnici a jak se rozhodnout," líčí.

Advokátka podle svých slov neustále ráda zkouší nové věci a totéž platí, i co se týče jógy − ta se z tradiční duchovní praxe vyvinula v poměrně komerční aktivitu snadno dostupnou na každém kroku.

"Jóga už dávno není jen tradiční hatha, aštanga či kundaliní a další, ale existují extravagantní odnože jako paddleboard, dance nebo naked jóga zcela bez oblečení, to byl zajímavý zážitek," vzpomíná Hejzlarová. "Otázkou je, jak moc tyto moderní styly pořád souvisejí s původním jogínským učením. Ale jak se říká: proti gustu…"

Sama nejraději praktikuje dynamičtější formy cvičení a také specifický druh bikram jógy, i když podle ní zcela nerespektuje základní mentální princip neubližování si a poslouchání svého těla, takzvanou ahimsu. "Jde spíš o vojenský dril, ale já jsem jako právník na stoprocentní disciplínu zvyklá. Navíc jsem živel, který zbožňuje horko a vlhko a našla jsem v něm zvláštní masochistické zalíbení," směje se. I dril je však potřeba vyvážit a držet určitý balanc, tak jako v každodenním životě.

Pokud kocour Rix dovolí, praktikuje Alice Hejzlarová jógu samostatně doma. Alternativně kocoura využívá jako závaží. "Ráda ale navštěvuji i lekce vedené lektorem. Kousek od kanceláře sídlí moje oblíbené studio, kam chodím na polední lekce." Nic totiž podle ní nezničí pracovní stres a nedočerpá energii tak jako polední jóga a následně skvělý oběd.

Často také sama uvažuje o tom, že by se stala lektorkou − podobně, jako si vzala do hlavy, že jednou vystuduje medicínu a psychologii. "Všechno je to stále na pořadu dne."

Mezi bližší cíle však aktuálně patří návrat na Bali a zvládnutí samostatného stoje na hlavě, čemuž brání psychický blok v hlavě. Principy zachování klidné hlavy, jakým Alici Hejzlarovou jogínská praxe učí, prý často využívá i v profesním životě. "Hluboký nádech, výdech a všechno je pak jednodušší," říká.