Dostupnost vlastního bydlení zejména ve velkých městech klesá. To před několika lety přimělo developerské společnosti k tomu, aby začaly stavět družstevní byty. U těch vstupní investice obvykle dosahuje jen zhruba 20 až 25 procent celkové ceny bytu. Zbytek družstevník splácí. "Kvůli omezení dostupnosti hypoték zájem o tuto bytovou výstavbu roste a podíl se pohybuje okolo 25 procent z našich prodejů," říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti Finep, která patří k největším hráčům ve výstavbě družstevního bydlení v Česku. Teď developer plánuje úspěch družstevního bydlení zopakovat při výstavbě nájemních bytů. To by podle Pardubického mohlo vrátit běžné obyvatele z periferie do vnitřních čtvrtí měst