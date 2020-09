1) BBC: Největší banky praly špinavé peníze

Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů korun) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští oligarchové využívali banky, aby se vyhnuli západním sankcím, které měly zabránit převodu jejich peněz na Západ, uvedl server BBC News o úniku více než 2500 dokumentů z let 2000 až 2017. Jde převážně o hlášení bank o podezřelých aktivitách americkému úřadu FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí USA a který potírá finanční kriminalitu. Některé z dokumentů se týkají i bank působících v Česku.

Podle záznamů profitovalo pět světových bank − JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon − z transakcí mocných světových hráčů i poté, co jim americké úřady udělily pokuty za to, že v minulosti nezarazily toky podezřelých peněz. V některých případech banky stále přesouvaly ilegální finance, přestože jim američtí činitelé hrozili trestním stíháním, pokud nepřestanou spolupracovat s mafiány a zkorumpovanými režimy.

Uniklá hlášení, která jako první obdržel zpravodajský server BuzzFeed News a sdílel je s dalšími novináři z 88 světových zemí, například odhalila, že banka HSBC umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod. Banka JPMorgan údajně umožnila jedné společnosti přesunout přes londýnský účet více než jednu miliardu dolarů, aniž věděla, kdo firmu vlastní. Banka později zjistila, že inkriminovaná společnost může patřit člověku, který je na seznamu FBI mezi deseti nejhledanějšími zločinci.

Některé podezřelé transakce plynuly i přes Česko. ICIJ vybral soubor 250 transakcí, které začínaly nebo končily v ČR a vedly přes čtyři americké banky, jež následně vydaly upozornění pro americké úřady. Podezřelé peníze obdržela či vyplatila například Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka.

2) Kvůli covidu je v Evropě čistší vzduch

Foto: Reuters

Karanténní opatření proti šíření nového typu koronaviru v Evropě vedla v březnu a dubnu k významnému poklesu koncentrace oxidu dusičitého (NO 2 ) v ovzduší v hustě osídlených a průmyslových oblastech, uvedla Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Koncentrace škodlivého plynu klesla nejvíce v první fázi přísných karanténních opatření na jihu Evropy, a to o 40 až 50 procent. Konkrétně šlo o Španělsko, Itálii a Francii.

Červencové a srpnové údaje naznačují, že koncentrace oxidu dusičitého byly stále o deset až 20 procent nižší než v období před vypuknutím pandemie covidu-19.

"Karanténní opatření zavedená v Berlíně vedla k poklesu o 20 procent, s malými zaznamenanými variacemi až do srpna 2020. Ve východní Evropě je dopad opatření obecně méně dramatický než na jihu Evropy a ve Francii," podotkl vědec Bas Mijling z nizozemského meteorologického úřadu KNMI.

Pokles koncentrace oxidu dusičitého EEA přičítá hlavně faktu, že největší producenti škodlivého plynu − automobily, továrny či elektrárny − ho v tomto období vyprodukovali méně. V červenci a srpnu se koncentrace NO 2 vrátila blíže ke svým normálním hodnotám.

3) Zemřel Robert Gore, vynálezce Gore-Texu

Foto: ČTK/AP

Ve věku 83 let zemřel Američan Robert Gore, jehož vynález prodyšné, a přesto nepromokavé látky známé jako Gore-Tex způsobil revoluci v outdoorovém oblečení. Společnost W. L. Gore & Associates založili rodiče Roberta Gorea a on sám byl téměř 25 let jejím prezidentem a 30 let předsedou správní rady.

Robert Gore objevil ve firemní laboratoři nový polymer, ze kterého pak vznikl materiál Gore-Tex, v roce 1969.

Membrána uvnitř Gore-Texu má miliardy pórů, které jsou menší než kapičky vody. Díky tomu je tkanina nepromokavá, ale prodyšná, což se využívá u kabátů, bot a jiného oblečení. Patenty byly nakonec využity i v řadě dalších oblastí, například při výrobě zdravotnických přístrojů nebo cestách do vesmíru.

4) Euler Hermes: V ČR porostou insolvence

Foto: Reuters

Úvěrová pojišťovna Euler Hermes očekává v ČR letos nárůst insolvencí o osm procent na 9300 a v příštím roce o dalších 24 procent na 11 500. Počet insolvencí v tuzemsku výrazně stoupl už loni − o 40 procent na 8620 zejména kvůli problémům ve zpracovatelském průmyslu. Česká ekonomika podle odhadů pojišťovny Euler Hermes letos klesne o 7,1 procenta, zatímco v příštím roce by již měla růst o 5,1 procenta.

Euler Hermes kvůli zhoršení hospodářského výhledu způsobeného pandemií koronaviru snížil rekordní počet ratingů sektorových rizik. ČR zhoršené hodnocení obdržela třeba v sektorech textilu, výroby, strojírenství, automobilového průmyslu, dopravy či stavebnictví.

5) Křetínský koupil podíl v řetězci Sainsbury's

Foto: Reuters

Společnost Vesa Equity Investment českého miliardáře Daniela Křetínského a slovenského investora Patrika Tkáče koupila podíl 3,05 procenta v britském řetězci supermarketů Sainsbury's. Stala se tak čtvrtým největším akcionářem podniku. Hodnota podílu činila zhruba 125 milionů liber (3,7 miliardy korun).

Investiční ředitel společnosti Vesa Branislav Miškovič uvedl, že firma považuje Sainsbury's za atraktivní investiční příležitost v dlouhodobém horizontu, navzdory silně konkurenčnímu prostředí v britském maloobchodu s potravinami.

Křetínský s Tkáčem dlouhodobě investují do retailových, velkoobchodních a e-commerce firem. Vesa nedávno zvýšila podíl ve francouzské maloobchodní firmě Casino, kde má teď podíl 7,15 procenta na majetku a 5,18 procenta na hlasovacích právech.

Prostřednictvím společnosti EP Global Commerce (EPGC) Křetínský s Tkáčem drží také 29,99 procenta akcií německého řetězce Metro a spoluvlastní asi čtyřicetiprocentní podíl ve firmě Mall Group.