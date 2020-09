Představte si, že byste dostali práci správce vozového parku v luxusním hotelu. A vaším úkolem by bylo pořídit do flotily nejlepší osobní dodávku, která by přepravovala vaše vážené a velmi náročné klienty od letištní brány až k hotelové recepci, na důležité pracovní schůzky v centru města nebo na galavečery, filmové festivaly a operní premiéry. Zatímco mezi klasickými osobními auty je výběr rozmanitý, mezi nejluxusnějšími přepravníky minimálně pro sedm, osm nebo devět osob je výběr malý. Dokonce tak moc, že se dá v podstatě mluvit o jediných dvou, které splňují skutečně všechny požadavky. Volkswagen Multivan a Mercedes-Benz třídy V.