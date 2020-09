V české energetice začíná zásadní proměna − elektrárny i teplárny se v příštích letech začnou ve velkém zbavovat uhlí. Rychleji to půjde v teplárnách, které by měly přibližně do deseti let přejít na zemní plyn. Ten je ale také fosilním zdrojem a stejně jako za uhlí se za něj platí poplatky kvůli znečištění životního prostředí, byť nižší. Poplatky se přitom budou celkově zvyšovat. Postupně by proto měl zemní plyn nahrazovat takzvaný zelený, který se získává z přírodních zdrojů. Česko ale zatím nemá připravený dostatek programů, přes které by mohlo financovat větší zelené projekty. Vyplynulo to z diskusního fóra pořádaného Institutem pro veřejnou diskusi ve spolupráci s týdeníkem Ekonom a Hospodářskými novinami.