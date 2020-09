Dva spekulanti vymysleli konspiraci na růst ceny zlata. Do její realizace chtěli zatáhnout i prezidenta Spojených států. Jejich plán "nevyšel". A sestřelil nejprve cenu žlutého kovu, potom dalších aktiv takovým způsobem, že po Wall Street poprvé pochodovaly zástupy zkrachovalých spekulantů. Šok se následně přelil do ekonomiky, zruinoval řadu farmářů a na čas zpomalil mezinárodní obchod. Přitom opravdu šlo jen o odvážný plán dvou hráčů na burze. Ve čtvrtek 24. září to je přesně 151 let, co jedna páteční obchodní seance poprvé získala přízvisko "černá". A vznikla tak tradice. O šedesát let a jeden měsíc později pak přišel jeho nejslavnější kolega. Ten, který odstartoval velkou hospodářskou krizi.