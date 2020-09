Když Pavel Bouška v roce 2005 přebíral vedení firmy Vafo Praha od svého otce, měl tenhle výrobce zvířecích krmiv tržby 130 milionů korun a obchodoval jen v Česku a na Slovensku. Nyní vyváží do více než 70 zemí světa a letos plánuje utržit přes šest miliard korun. Z Boušky se díky tomu stal jeden z nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě okolo osmi miliard korun. Na první pohled byste to na něm ale nepoznali. Když nás v sídle firmy v Chrášťanech vítá v džínách, tričku a vlasy poletujícími kolem hlavy, vypadá spíš jako rocker. Když s ním chvíli mluvíte, dojde vám, že tohle není žádná póza ani projev krize středního věku. Ostatně, kdyby nevyráběl psí a kočičí žrádlo, možná by ještě stále pořádal koncerty a festivaly, tak jako za svých mladých let.