Začátek devadesátých let spekulantům přál. Starý svět se hroutil, na ten nový byl připraven málokdo. Americký spekulant maďarského původu George Soros ovšem připraven byl. Všiml si disproporce mezi oficiální a skutečnou hodnotou britské libry a naplánoval velkolepou akci, která tuto měnu znehodnotila. Ve středu 16. září to bylo 38 let, co Soros na útoku proti libře vydělal miliardu liber.