1) Na zrušení superhrubé mzdy chudí nevydělají

Zrušení superhrubé mzdy, jak se na tom dohodla vládní koalice, by desetině zaměstnanců s nejnižšími příjmy nepřineslo téměř nic, maximálně 100 korun ročně navíc. Naopak v horní desetině nejvýdělečnějších zaměstnanců by si každý polepšil v průměru zhruba o 44 tisíc korun ročně.

Vyplývá to z nové publikace think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. Podle ní by zrušení superhrubé mzdy snížilo příjmy státního rozpočtu zhruba o 80 miliard korun ročně.

"Zrušení superhrubé mzdy by na příjmové skupiny zaměstnanců dopadlo velmi nerovnoměrně. Nejméně výhodná by byla pro zaměstnance s nejnižšími příjmy a mnohým z nich by nepřinesla nic, protože ti daň z příjmů neplatí již dnes," uvedla trojice autorů studie Klára Kalíšková, Daniel Münich a Michal Šoltés.

Podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) z minulého týdne by reálný výpadek příjmů veřejných rozpočtů měl být něco přes 70 miliard korun, z toho 50 miliard korun připadá na státní rozpočet.

Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmů se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad přibližně 139 tisíc korun měsíčně.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. V současnosti činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Proti zavedení 15procentní daně z příjmů je prezident Miloš Zeman, podle kterého jde o pokus o nabourání díry do českého státního rozpočtu.

Ze zrušení superhrubé mzdy by podle autorů studie nemělo výhody asi 15 procent zaměstnanců v Česku. "Jde o zaměstnance, kteří mají buď velmi nízké příjmy, nebo uplatňují vysoké množství slev, jako například na děti, nepracujícího manžela či manželku, školkovné nebo vysoké odpočty z daňového základu z hypoték, stavebního či životního pojištění, uvedli autoři práce.

2) Operátoři napadli aukci kmitočtů pro 5G

Foto: Shutterstock

Všichni tři tuzemští mobilní operátoři už oficiálně napadli podmínky aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G. Po firmě O2, která podala stížnost k Evropské komisi v červenci, zažalovali Český telekomunikační úřad (ČTÚ) u Městského soudu v Praze operátoři Vodafone i T-Mobile. ČTÚ podle svého vyjádření stanovil podmínky aukce transparentně, vyváženě a odůvodněně. Žaloby podle něj vyhlášenou aukci nezdrží.

Podle operátorů jsou podmínky soutěže diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu, vadí jim také malý maximální příděl frekvencí v pásmu 3,4 až 3,6 GHz, který je nejnižší v Evropě a neumožňuje podle nich nabízet gigabitovou rychlost. ČTÚ podmínky aukce třikrát předělával, námitky firem ale většinou nezohlednil. Na začátku srpna pak aukci vypsal. Cílem podle něj je přivést čtvrtého operátora, který by rozhýbal trh a pomohl snížit ceny mobilních dat. Zájemci se mohou hlásit do konce září.

ČTÚ bude v aukci nabízet frekvence v pásmu 700 MHz uvolněné po přechodu TV vysílání na DVB-T2 a potom pásmo 3,4 až 3,6 GHz. Samotná přihazovací část by měla proběhnout na podzim. Sítě 5G mají umožnit nabídku nových služeb vyžadujících vysokou rychlost a velmi krátkou odezvu.

3) Schodek rozpočtu USA je již tři biliony dolarů

Foto: Shutterstock

Rozpočtový deficit USA za prvních 11 měsíců fiskálního roku dosáhl rekordních tří bilionů dolarů (přes 67 bilionů korun). Oznámilo to americké ministerstvo financí. Nárůst schodku je důsledkem rozsáhlých vládních výdajů, které mají ekonomice pomoci překonat negativní dopady koronavirové krize.

Oznámený schodek je více než dvojnásobný ve srovnání s předchozím jedenáctiměsíčním rekordem 1,37 bilionu dolarů z roku 2009. Tehdy se americká vláda rozsáhlými výdaji snažila pomoci ekonomice vymanit se z recese, kterou způsobila finanční krize. Fiskální rok ve Spojených státech začíná v říjnu a končí v září. Federální dluh USA se letos podle Rozpočtového úřadu Kongresu zvýší ze 79 na 98 procent HDP.

4) Avast zvýšil čistý zisk o 84 procent

Foto: Reuters

Česká pobočka antivirové firmy Avast Software loni zvýšila čistý zisk o 84 procent na 3,22 miliardy korun. Tržby stouply o 48 procent na 15,16 miliardy. Celý loňský zisk firma přesunula na účet nerozděleného zisku z minulých let. Na dani z příjmů společnost za rok 2019 odvedla přes 1,3 miliardy korun.

Hlavní činností firmy byl vývoj softwaru a poskytování poradenství v oblasti IT. Produkty skupiny na celém světě využívalo 435 milionů uživatelů, z toho bylo 12,6 milionu platících zákazníků. Průměrný výnos na zákazníka vzrostl o 3,6 procenta.

Celá skupina Avast loni zvýšila čistý zisk o 19 procent na 322,3 milionu dolarů, tedy v přepočtu 7,4 miliardy korun.

5) Bloomberg dá 100 milionů Bidenovi

Foto: Reuters

Americký miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg plánuje podpořit prezidentskou kampaň demokratického kandidáta Joea Bidena na Floridě částkou nejméně 100 milionů dolarů (2,24 miliardy korun). Florida je v klání o křeslo amerického prezidenta považována za jeden z klíčových států.

Bloomberg chtěl původně za demokraty kandidovat sám, svoji kampaň, do níž vložil miliardu dolarů, však v březnu vzdal.

Bloombergovo rozhodnutí přichází v době, kdy stávající republikánský prezident Donald Trump přichází o finanční převahu nad Bidenem, kterou si dříve letos udržoval. Očekává se, že náklady na kampaň na Floridě budou ze všech států nejvyšší v situaci, kdy průzkumy naznačují, že souboj mezi oběma kandidáty bude velmi vyrovnaný.

Trump, který aktuálně v celoamerických průzkumech za Bidenem zaostává, před několika dny řekl, že pokud to bude potřeba, vloží do kampaně svoje vlastní peníze. Voliči o tom, kdo bude další čtyři roky úřadovat v Bílém domě, rozhodnou 3. listopadu.