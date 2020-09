Když mi bylo šestnáct let, měl jsem za sebou několik měsíců brigády v půjčovně videokazet (mladší čtenáři se prosím zeptají rodičů, co to slovo znamená), v kasičce pár vydělaných a ušetřených stokorun a cítil jsem se strašně dospěle.

Když bylo šestnáct let Vojtěchu Vošmíkovi, se kterým máme v tomhle čísle rozhovor, začal pracovat pro Českou spořitelnu jako vývojář mobilních aplikací. Dnes je mu osmnáct, před sebou má příští rok maturitu a za sebou práci na projektech pro firmu Fruitisimo nebo pro českou policii. A jen o prázdninách si programováním vydělal 350 tisíc korun.

Jeho příběh je fascinující, rozhodně ale ne ojedinělý. V Česku je spousta mladých a neskutečně schopných lidí, kteří se ještě před dosažením plnoletosti vrhají do podnikání, ať už jde o programování, nebo třeba chov včel. Přinášíme vám portréty několika z nich. Snad vám tihle energií nabití mladí lidé trochu zlepší náladu v současné poněkud pochmurné době.

V relativně mladém věku se do podnikání pustil i Pavel Bouška. Organizování koncertů a festivalů ale nakonec vyměnil za práci v rodinné firmě Vafo Praha. A udělal dobře. Z regionálního výrobce zvířecích krmiv dokázal vytvořit celosvětově úspěšnou firmu, a ze sebe tak udělat jednoho z nejbohatších Čechů. Povídali jsme si jak o plánech firmy na expanzi, tak třeba o tom, jak chutnají psí konzervy.

Tohle číslo je vůbec plné inspirativních životních příběhů. Jedním z nich je ten Adama Šoukala, který to v mladém věku dotáhl až do slavné londýnské City. Zatímco někdo jiný by se s prací v tomhle světovém finančním centru (a s tučnou výplatou) spokojil, Šoukal Londýn dobrovolně opustil a odešel do Brna plnit si sen o vlastní firmě. Jeho start-up Roger digitálně propojí firmy, které potřebují, aby jim odběratel dříve zaplatil faktury, s investory, kteří jim poskytnou peníze. Za sedm let fungování firmy už jím takto proteklo několik miliard korun.

Pár miliard nedávno nateklo také do českých projektů, jako je GoPay, Twisto nebo Mall Pay, které se snaží dobýt svět internetových plateb. I jejich příběh si u nás můžete přečíst.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.