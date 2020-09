Třebíčská společnost Tedom mění vedení. Řízení firmy, která je tuzemským lídrem ve výrobě kogeneračních jednotek, převezme Vladimír Hlavinka. Jeho jméno je v energetice dobře známé. Řídil Jadernou elektrárnu Temelín, později jako člen představenstva polostátní energetické společnosti ČEZ odpovídal za fungování obou tuzemských jaderných elektráren. Zkušenosti má i ze zahraničních energetických společností. Byl výkonným ředitelem nizozemské Uranium One Holding NV nebo švýcarské U1 Trading. Hlavinka vlastní také společnost Orgrez, která poskytuje služby v oblasti elektroenergetiky a tepelné techniky.

Střídání na postu generálního ředitele Tedomu je vyústěním prodeje firmy, k němuž po částech došlo v průběhu loňského roku a letos v létě. V červenci nakonec podnik s téměř čtyřmiliardovým obratem zcela ovládla investiční společnost miliardáře Igora Faita Jet Investment.

Zakladatele a dosavadního generálního ředitele Tedomu Josefa Jelečka k prodeji vedly spory mezi vlastníky Tedomu. S menšinovým akcionářem Markem Rosenbaumem se dlouhodobě rozcházeli v názorech na vedení firmy i pohledu na její expanzi na zahraniční trhy, zejména ten německý. Neshody zkomplikovaly i prodej firmy společnosti Jet Investment. Přestože jej schválil antimonopolní úřad, Rosenbaum jej napadl u soudu s tím, že měl na akcie svých dvou společníků – Josefa Jelečka a Ivo Poukara – předkupní právo. Spor se táhl více než rok. Nakonec ho letos v červnu ukončila dohoda o narovnání.

"Byla to neskutečná úleva, poslední rok a půl s panem Rosenbaumem byl hodně komplikovaný, stálo mě to spoustu zbytečných sil," komentoval výsledek Jeleček. Přesto se rozhodl Tedom opustit. "Nadešel čas ke zjednodušení řízení skupiny a k dalším krokům, které jsme v minulosti nemohli podnikat kvůli sporu s druhým akcionářem. Tedom potřebuje pohled z venku, Vláďa Hlavinka, se kterým se znám už desítky let, je podle mého soudu ten, kdo má předpoklady skupinu převzít, sjednotit a rozvinout," dodává Jeleček.

Dosavadní generální ředitel Tedomu Josef Jeleček Foto: Josef Kubíček

Důvodů, proč se Vladimír Hlavinka rozhodl převzít vedení Tedomu, bylo podle jeho slov několik. "Zaprvé jde o špičkovou firmu, průkopníka kogenerací, vybudovanou z nuly a třicet let řízenou zakladateli. Pak je tu produkt se značným potenciálem a osvícený akcionář, se kterým se shodujeme na tom, jak by se měla společnost dále vyvíjet," uvedl. Tedom by si pod jeho vedením měl především upevnit své pozice na mezinárodních trzích. Z lídra kogenerace ho chce povýšit na lídra distribuované energetiky, která upřednostňuje výrobu energie v místě spotřeby s maximálním využitím místních zdrojů.

Jeleček bude dál s Tedomem spolupracovat na poradenské bázi. V nedávném rozhovoru pro týdeník Ekonom také naznačil, že se plánuje více soustředit na další společnost, v níž má podíl. Jde o výrobce elektromotorek Kuberg.

Podle expertů na energetický sektor odchází Jeleček z vedení Tedomu se ctí. "Je to klasický příběh úspěchu tuzemské značky, která byla vybudována z ničeho a kde zakladatel nakonec odešel s dobrým pocitem, že za sebou zanechává funkční firmu," říká energetický analytik Jiří Gavor.

Tedom vyrábí kogenerace na zemní plyn a bioplyn od těch nejmenších s výkonem sedm kilowattů až po velké, 10megawattové, které používají teplárny a velké průmyslové firmy. Prodává je nejen v Česku, ale i na zahraničních trzích. Například ve Francii, Itálii nebo v Kanadě.

Kogenerace, tedy společná výroba elektřiny a tepla, je stále důležitější součástí energetiky po celém světě. Hlavně v Evropě těží z nynějšího přechodu k obnovitelným zdrojům a odklonu od uhlí. Výhodou je, že oproti klasické elektrárně nejde při kogeneraci vyrobené teplo "do vzduchu", ale dále se využívá, zejména k vytápění domů a bytů.