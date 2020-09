Během jarní koronavirové krize představovalo rozšířené ošetřovné pro rodiče způsob, jak vyřešit problém s narychlo zavřenými školami a školkami a postarat se i o starší děti na prvním stupni. Vláda tehdy ve stavu legislativní nouze rozhodla, že do konce června mohli rodiče čerpat tuto dávku nemocenského pojištění i na děti do třinácti let věku. Spolu s tím dočasně padla hranice devíti dní, respektive u samoživitelek 16 dní, po kterou bylo možné ošetřovné pobírat, a zvedla se i výše vyplaceného ošetřovného. Místo jindy běžných 60 procent se tato hranice posunula na 80 procent mzdy.