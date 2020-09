Nejznámější televizní moderátorka Ameriky pochodovala po pódiu okolo Pontiaku GT6 a skandovala: "Všichni dostanou auto!" Ječící dav 276 diváků (tedy v naprosté většině divaček) slzel a nevěřícně mával klíčky. Jak později poznamenal jeden z marketingových expertů, v ten moment se zrodila jedna z divácky nejvděčnějších promokampaní v dějinách televize. I když ve výsledku nepřinesla očekávaný efekt, v premiéře ji sledovalo devět milionů diváků. V následujících dnech se záznam v nějaké formě dostal k desítkám milionů dalších. V neděli 13. září to bude 16 let, co televizní moderátorka Oprah Winfreyová ve své show rozdala 276 pontiaků a do značné míry změnila způsoby, jakými se firmy ucházejí o pozornost veřejnosti.