Tahle země není pro mladé, chtělo by se zaplakat nad rozhodnutím vládních stran přidat v prosinci každému důchodci jednorázově pět tisíc korun. Tedy takzvané rouškovné. Jenže Česko přestává být zemí i pro ty, kteří nejsou lázeňskými šviháky, zájezdovými dopravci, majiteli penzionů nebo třeba vlastníky agrárních holdingů. Zkrátka pro všechny, kdo nepatří do některé ze skupin, které si kvůli dopadu koronavirové krize vysloužily nebo vykřičely zvláštní pozornost a jednorázovou finanční pomoc. A jimž nespadly od vlády do klína důchodové bonusy, lázeňské vouchery, program Covid ubytování, chystané "sedačkovné" či zemědělské kompenzace.