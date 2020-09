Hospodářská krize způsobená koronavirem skončí podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila rychleji než světová recese před deseti lety. Příčiny současných potíží jsou totiž vnější a netkví v samotné ekonomice. Při návratu k růstu by mohla pomoci i vláda. Česko teď podle Navrátila především potřebuje zvýšit výkon ekonomiky a k tomu se musí proinvestovat. "Což ale neznamená, že se někam bude lít beton, jde hlavně o modernizaci českých podniků," říká. Kabinet by se nyní měl soustředit na opatření s okamžitým efektem. "Určitě se teď nemusíme zabývat jádrem, penzijní reformou, rušením superhrubé mzdy či bonusy pro důchodce," říká Navrátil. Z makropohledu je podle něj jediným zdrojem růstu prosperity produktivita. "A ta se nezvýší, když budeme zaměstnávat více cizinců, ale digitalizací a robotizací." Právě v této oblasti mají tuzemské podniky co dohánět. V počtu robotů na jednoho zaměstnance se totiž Česko nachází mezi třetinou a polovinou německé úrovně. Investice podniků do nových technologií by vláda mohla podpořit například zrychlenými odpisy či třeba snížením daňové sazby v případě, že firma většinu zisku v Česku reinvestuje