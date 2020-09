Rozjetý český technologický sektor čím dál více přitahuje pozornost amerických gigantů, které do Prahy a Brna posílají kapitál nebo rovnou realizují nákupy. Akvizice už zde uskutečnily IT podniky jako Cisco, Oracle, Dell, Hewlett-Packard, Workday nebo Twilio. Nově se přidává Intel, jeden ze zakladatelů Silicon Valley, moderní éry počítačů a největší výrobce procesorů na planetě. Další peníze pak do Česka přitekly od jednoho z nejvýznamnějších amerických fondů, který udělal akvizici za více než miliardu.