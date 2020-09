Nejlepší fotbalista současnosti Lionel Messi požádal Barcelonu o uvolnění a pravděpodobně zamíří do Manchesteru City. Příběh, který poslední týdny jedou prakticky všechny sportovní redakce na světě, má i skrytější rovinu. Jedna z nejsilnějších značek fotbalového světa FC Barcelona je v problémech. Pýcha Katalánska téměř se čtvrt miliardou fanoušků po celé planetě tak řeší nejen odchod Messiho.

Ač se experti shodují, že případný konec fotbalové superstar, finanční problémy ani koronakrize značku FC Barcelona definitivně nepoloží, je možné, že jsme svědky jednoho velkého klubového odchodu z hlavní scény. Barcelona za posledních pět let vlády prezidenta Josepa Marii Bartomeua totiž zvládla nakupit tolik problémů, že jí hrozí obdobný osud jako někdejším hegemonům typu AC Milán nebo Manchester United, kteří nyní marně usilují o návrat na výsluní.

Černá duše Barcelony

"Duše tohoto klubu je ztracena a jeho budoucnost je černá," konstatoval pro CNN místní fotbalový novinář Ernest Macia Balus z Catalunya Rádio. Přestárlý a přeplácený kádr, který se přes četné transfery stále nedaří oživit. Limitovaná produkce skutečných talentů. O třicet procent snížené příjmy klubu kvůli koronakrizi a minimálně tříletý výhled na návrat do předpandemických pozic. Neexistující posun v otázce rekonstrukce stadionu Camp Nou, kde rostou náklady a termín dokončení se neustále posouvá. A konečně totálně rozložená řídicí struktura, ve které prezident Josep Maria Bartomeu čelí rostoucímu tlaku na odstoupení. Už v dubnu přitom rezignovalo šest členů vedení v důsledku aféry Barcagate, kdy si klub měl najmout mediální agenturu, která skrz falešné účty na sociálních sítích šířila kampaň diskreditující nepohodlné členy vedení.

Prezidentské volby v Barceloně by měly proběhnout příští rok, o místo po Bartomeuovi se nicméně aktuálně mnoho kandidátů nehlásí. Jeden z předpokládaných favoritů, na jaře povýšený viceprezident Emili Rousaud, byl třeba jedním z těch šesti, kteří svou kariéru v klubu ukončili po zmíněné Barcagate.

Úspěšná desetiletka

Přitom na papíře je klub z katalánské metropole jedním z nejlepších týmů poslední dekády. Vítězové Ligy mistrů v roce 2011 a 2015. Vítězové španělské La Ligy v roce 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 a 2019. Dále pak slavná jména jako Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Suárez a samozřejmě Messi. Stovky výher, tisíce gólů, miliony fanoušků, miliardy vydělaných dolarů. FC Barcelona za sebou rozhodně nemá vůbec špatnou desetiletku.

Před startem první sezony třetí dekády 21. století se nicméně jedna z nejznámějších globálních fotbalových značek rozkládá na všech frontách. Sportovně: v La Lize druhá za Realem, v poháru Copa del Rey vypadla ve čtvrtfinále, semifinále Ligy mistrů pak skončilo celosvětovou ostudou a porážkou 2:8 od Bayernu. Totální rozklad vedoucích a sportovních struktur symbolizovaný předpokládaným odchodem klubové ikony Lionela Messiho. A navrch dluhy: klub oficiálně přiznává 460 milionů eur, některé odhady ovšem tvrdí, že realita se bude blížit miliardě.

Do pomyslné bažiny se barcelonské finance i sportovní perspektivy propadají od posledních klubových voleb v roce 2015. Někdejší sportovní opory tehdy ukončily kariéru nebo se jejich výkonnostní křivka začala lámat k horšímu a management začal přebudovávat tým.

Rok předtím se povedl poslední dobrý nákup, když klub Messimu za 81 milionů eur pořídil parťáka do útoku v podobě Luise Suáreze z Liverpoolu. A pak už to jelo. Jen za Philippa Coutinha, Ousmana Dembelého a Antoina Griezmanna klub zaplatil 403 milionů eur. Celkem Barcelona za posledních pět let vydala na přestupy téměř miliardu eur, v podstatě ani jeden z nich se nepovedl.

Přeplacení hráči

Další tragickou položkou bilance Blaugranas je platová struktura fotbalového týmu. Podle Bleacher Report je FC Barcelona s ročním průměrným výdajem přes 12 milionů eur na člena základního kádru nejlépe platícím fotbalovým týmem světa.

Poměr na výplaty vynakládaných prostředků k celkovým příjmům klubu dosahuje bez jednoho procentního bodu hranice 70 procent. Pro srovnání: u odvěkého rivala Realu Madrid tento poměr činí "pouhých" 52 procent. "Pokud zakalkulujete náklady na hráčské transfery, to číslo se přehoupne daleko přes 80 procent, což z Barcelony dělá daleko nejdražší mančaft na světě," prohlásil pro Bleacher Report Victor Font, jeden z mužů, kteří se chystají příští rok ucházet o vládu nad katalánským gigantem.

"Problém není v Messim, který je stále nejlepším hráčem světa," dodává Font. "Problém je v tom, že klub platí příliš štědře ostatní hráče." Což především ty s dřívějším datem narození dělá prakticky neprodejnými. Například sportovní ředitel nizozemského Ajaxu vyloučil návrat Luise Suáreze, který v Barceloně dostává 450 tisíc eur týdně, s tím, že Ajax by si mohl dovolit maximálně desetinu jeho původní mzdy.

A do této situace navíc přišla korona. "Od 14. března nám nepřišlo ani euro. Přišli jsme o dvě stě milionů eur, dvě stě!" stěžoval si pro list Mundo Deportivo Bartomeu s tím, že klub musel vyplatit fandy za předem koupené lístky na neuskutečněné zápasy, zavřít klubové obchody i muzeum.

Barcelona čerpala španělské vládní programy na udržení zaměstnanosti, kdy Madrid platil sedmdesát procent nákladů, Bartomeu nicméně i tak sáhl zaměstnancům klubu na platy. A předpokládá velmi obtížné nastávající období. "Pro rok 2021 jsme plánovali rozpočet s příjmy ve výši 1,1 miliardy eur. Nyní předpokládáme, že kvůli covidu budeme o 30 procent níže," konstatuje prezident klubu.

Tvrdí, že fotbalu bude trvat dvě až tři sezony, než se jeho tržby vrátí do předpandemické kondice. Sportovní stránka může na velké výhry a poháry čekat ještě mnohem déle. "Fotbalový klub, jako je Barcelona, samozřejmě přežije," soudí i přes aktuální, prakticky nekončící soupis problémů renomovaný sportovní novinář Simon Kuper píšící mimo jiné pro Financial Times.

"Velké fotbalové kluby, jako je Barcelona, nekrachují. Na druhou stranu, finanční problémy, odchod Messiho a výměna generací mohou pro tým znamenat dlouhodobý propad a vyklizení pozic."